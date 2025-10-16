Hapšenja i istraga

UHAPŠEN OSUMNJIČENI: Tereti se da je bacio bombu na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 10. 2025. u 16:26

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su D. J. (35), zbog sumnje da je 19. septembra ubacio ručnu bombu u jedan ugostiteljski objekat.

УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ: Терети се да је бацио бомбу на угоститељски објекат у Зрењанину

Z. grumić

Sumnja se da je on izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave u Zrenjaninu.

On je kako se sumnja 19. septembra ove godine, u noćnim časovima u Zrenjaninu, razbio staklo na jednom ugostiteljskom objektu, a potom unutra ubacio ručnu bombu, koja je usled detonacije oštetila stakla i inventar lokala.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi D. J. pronašla i oduzela dva pištoljska metka.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu