TRAŽILI MU 2.000 EVRA, OTELI GA I TUKLI PALICAMA: Jezivo nasilje u Kragujevcu
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su A.V. (30) i N.T. (26), obojica iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo protivpravno lišenje slobode u sticaju sa krivičnim delom prinude.
Oni se sumnjiče da su 3. oktobra u jednom naselju u Kragujevcu, presreli dvadesetosmogodišnjaka iz Kragujevca i automobilom odvezli do njegove kuće, gde su ga zatvorili i gde su mu udarcima i drvenim predmetima naneli povrede u predelu glave i tela.
Kako se sumnja oni su nožem i pištoljem pretili oštećenom i njegovoj porodici u nameri da mu oduzmu 2.000 evra, na ime navodnog duga.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega su, uz krivičnu prijavu, sprovedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.
Sudija za prethodni postupak im je odredio pritvor do 30 dana.
(Kurir)
