AKCIJA POLICIJE: Uhapšeni osumnjičeni za trgovinu narkoticima
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 20 kilograma marihuane i uhapsili I. H. (1991), D. P.(2000), obojica iz Beograda i M. P.(1989) državljanina Crne Gore, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je osumnjičene uhapsila u Grockoj prilikom primopredaje droge, a koja se nalazila u automobilima koje su oni koristili.
Takođe, policija je zaplenila i dva vozila, „golf“ i „audi“.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
