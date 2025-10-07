Hapšenja i istraga

AKCIJA POLICIJE: Uhapšeni osumnjičeni za trgovinu narkoticima

Предраг Стојковић
07. 10. 2025. u 22:44

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 20 kilograma marihuane i uhapsili I. H. (1991), D. P.(2000), obojica iz Beograda i M. P.(1989) državljanina Crne Gore, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

FOTO: PUSU

Policija je osumnjičene uhapsila u Grockoj prilikom primopredaje droge, a koja se nalazila u automobilima koje su oni koristili.

Takođe, policija je zaplenila i dva vozila, „golf“ i „audi“.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

