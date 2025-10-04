POLICIJA u Beogradu je, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsila je Marka Bojkovića, trenera Ivana Đorđevića i Luku Savića.

Foto: Printskrin Balkan Info

Protiv njih je podneta krivična prijava.

Sumnja se da su pomenuta trojica pretukli Nenada D. (1990) u jednoj prodavnici kod Đeram pijace, a napad je kao posledicu imao ozbiljne telesne povrede.

Uhapšeni se terete za nasilničko ponašanje i nanošenje teških telesnih povreda, a policija nastavlja sa istragom.

Podsetimo, Nenad D. je u utorak ušao u teretanu u Ulici Branka Krsmanovića, u centru Beograda, vikao na MMA borce koji su trenirali da će ih izbosti nožem, a onda počeo da ih prska suzavcem.

Nakon ovog iznenadnog napada došlo je do jurnjave ulicama i žestokog obračuna u prodavnici satova, prekoputa Đeram pijace, gde je Nenad D. utrčao pokušavajući da se sakrije od besnih MMA boraca.

U policiji su rekli da je u prvom trenutku prijavljeno da grupa mladića tuče radnika prodavnice satova, ali je dolaskom na mesto događaja utvrđeno šta se stvarno desilo.

Inače, Nenad D. je nakon ukazane pomoći doveden u Policijsku stanicu Zvezdara gde je izjavio da je on prolazio pored te teretane i da su ispred stajali mladići i provocirali ga, zbog čega je on rešio da se obračuna sa njima.