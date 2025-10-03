IZBODEN MALOLETNIK U NOVOM BEOGRADU: Hitno prevezen u Urgentni centar
VEČERAS oko 19.40 maloletnik (2009) je na ulici na Novom Beogradu povređen oštrim predmetom.
Incident se dogodio u ulici Mileve Marić Ajnštajn, a povređeni dečak je prevezen u Urgentni centar.
(Tanjug)
