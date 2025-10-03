Hapšenja i istraga

IZBODEN MALOLETNIK U NOVOM BEOGRADU: Hitno prevezen u Urgentni centar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 10. 2025. u 20:58

VEČERAS oko 19.40 maloletnik (2009) je na ulici na Novom Beogradu povređen oštrim predmetom.

ИЗБОДЕН МАЛОЛЕТНИК У НОВОМ БЕОГРАДУ: Хитно превезен у Ургентни центар

foto: B.Grujić

Incident se dogodio u ulici Mileve Marić Ajnštajn, a povređeni dečak je prevezen u Urgentni centar.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POLICIJA TRAGA ZA OVE TRI OSOBE ZBOG UBISTVA U VIŠNJIČKOJ BANJI: Glavni pucač Luciferov brat (FOTO)
Zločin

0 2

POLICIJA TRAGA ZA OVE TRI OSOBE ZBOG UBISTVA U VIŠNJIČKOJ BANJI: Glavni pucač Luciferov brat (FOTO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, operativnim radom na rasvetljavanju krivičnog dela teško ubistvo izvršenog 30. septembra 2025. godine u jednom ugostiteljskom objektu u Višnjičkoj banji, uhapsili su L. M. (1997), N. N. (1992) i D. L. (1996) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u pokušaju pomaganjem.

04. 10. 2025. u 14:51

PRETRES NA 32 LOKACIJE POSLE PUCNJAVE U VIŠNJIČKOJ BANJI: Uhapšeno 25 lica, zaplenjen arsenal oružja, pirotehnike i droge
Zločin

0 0

PRETRES NA 32 LOKACIJE POSLE PUCNJAVE U VIŠNJIČKOJ BANJI: Uhapšeno 25 lica, zaplenjen arsenal oružja, pirotehnike i droge

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova RS u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu u toku 3. i 4. oktobra 2025. godine izvršili su pretres na 32 adrese na teritoriji opštine Palilula, u naselju Karaburma i Višnjička banja, kojom prilikom je pronađeno više komada vatrenog oružja, pirotehnička stedstva i određena količina različite opojne droge.

04. 10. 2025. u 13:42

Politika
Tenis
Fudbal
GOLEADA NA STAMFORD BRIDŽU: Slabašne odbrane dva velikana koja jure tri boda garantuju veoma zanimljivu utakmicu

GOLEADA NA "STAMFORD BRIDžU": Slabašne odbrane dva velikana koja jure tri boda garantuju veoma zanimljivu utakmicu