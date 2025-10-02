IZBO MLADIĆA NA VRAČARU, PA POBEGAO: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova munjevito reagovali

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Vračar uhapsili su I. S. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Osumnjičeni je danas u Sinđelićevoj ulici oštrim predmetom naneo povrede dvadesetosmogodišnjem muškarcu, a zatim se udaljio. Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar.

Policija je osumnjičenog ubrzo identifikovala i uhapsila.

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u nadležno tužilaštvo.

(Telegraf)

