UHAPŠEN NAKON ŠTO JE PUCAO IZ PIŠTOLJA ZA KOJI NIJE IMAO DOZVOLU: Oduzet pištolj sa pet metaka u cevi

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Velikoj Plani uhapsili su N. M. (48) iz Smedereva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Foto: pixabay

Policijski službenici su, operativnim radom, utvrdili da je N. M. pucao iz pištolja koji je posedovao bez odobrenja, iako je prethodno policiji prijavio da je nepoznato lice u Velikoj Plani pucalo iz pištolja u njegovom pravcu, a da ga je on razoružao i bacio oružje.

Pretragom mesta događaja pronađen je pištolj sa metkom u cevi i pet metaka u okviru, kao i čaura od ispaljenog metka.

Osumnjičeni je, po nalogu višeg javnog tužioca u Smederevu, zadržan do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.