HAOS NA NOVOM BEOGRADU: Uhapšeno dvoje zbog nasilja u porodici
PO nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policija Novog Beograda donela je rešenje o zadržavanju dva lica, zbog sumnje da su počinila krivična dela za koja se postupa po službenoj dužnosti.
A.F.Č. (28) se sumnjiči za nasilje u porodici prema svojoj majci, kojoj je pretila po život, kao i za kršenje porodičnih obaveza jer je svoje dvoipogodišnje dete ostavila samo u zaključanom stanu.
Okrivljena je negirala izvršenje ovih dela.
Nasilje nad suprugom
D.Đ. (45) se tereti za nasilje u porodici prema supruzi, nad kojom je primenio fizičko nasilje i izrekao pretnje po život, čime joj je ugrozio telesni integritet i spokojstvo. I on je negirao krivično delo.
Javni tužilac je, zbog postojanja zakonskih osnova za pritvor, predložio sudu da se A.F.Č. odredi pritvor jer postoji rizik da bi mogla uticati na oštećene i svedoke, dok je za D.Đ. pritvor zatražen iz istih razloga, ali i zbog opasnosti da bi na slobodi mogao da ponovi krivično delo.
(Informer)
