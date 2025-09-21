HAOS USRED BELA DANA: Nadrogiran "audijem" jurio gradom brzinom većom od 250 km/h
PRIPADNICI Uprave saobraćajne policije su juče oko 14 časova, presretačem zaustavili vozilo marke ''audi'' koje se na državnom putu Pančevo-Opovo kretalo brzinom od 252,8 kilometra na čas, na delu puta gde je brzina ograničena na 80 kilometara na čas.
Vozilom je upravljao tridesetjednogodišnji A.J. za kojeg je testiranjem utvrđeno da je bio pod dejstvom kokaina, saopšteno je iz MUP-a.
Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, prenosi Tanjug.
(Informer)
