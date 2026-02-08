Hapšenja i istraga

MUP SE OGLASIO O OTMICI DANIJELA KAJMAKOSKOG: Izvšrioci uspeli da napuste vozilo, još uvek traje potraga

В.Н.

08. 02. 2026. u 12:20

MUP se oglasio povodom otmice Daniela Kajmakoskog.

MUP

Koordinisanom akcijom policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Službe za borbu protiv terorizma, Žandarmerije, SAJ, Uprave saobraćajne policije, Uprave granične policije, PU za grad Beograd – UKP, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata i Policijske brigade, nakon potere za vozilom kojim su dva, za sada nepoznata izvršioca uz pretnju nožem i vatrenim oružjem otela D. K. (1983) u ranim jutarnjim časovima u Beogradu, u Karađorđevoj ulici i iznuđivala mu novac, zaustavljeno je navedeno vozilo na teritoriji opštine Ruma, u kome je zatečen oštećeni vezanih ruku, dok su izvršioci uspeli da napuste vozilo i udalje se u nepoznatom pravcu.

Oštećeni je zbrinut, na mestu događaja izvršen je uviđaj, a policijski službenici su nastavili potragu za izvršiocima.

Više javno tužilaštvo u Beogradu izvršilo je kvalifikaciju krivičnog dela otmica, a intenzivan rad na daljem rasvetljavanju krivičnog dela je u toku.

