MUP SE OGLASIO O OTMICI DANIJELA KAJMAKOSKOG: Izvšrioci uspeli da napuste vozilo, još uvek traje potraga
MUP se oglasio povodom otmice Daniela Kajmakoskog.
Koordinisanom akcijom policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Službe za borbu protiv terorizma, Žandarmerije, SAJ, Uprave saobraćajne policije, Uprave granične policije, PU za grad Beograd – UKP, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata i Policijske brigade, nakon potere za vozilom kojim su dva, za sada nepoznata izvršioca uz pretnju nožem i vatrenim oružjem otela D. K. (1983) u ranim jutarnjim časovima u Beogradu, u Karađorđevoj ulici i iznuđivala mu novac, zaustavljeno je navedeno vozilo na teritoriji opštine Ruma, u kome je zatečen oštećeni vezanih ruku, dok su izvršioci uspeli da napuste vozilo i udalje se u nepoznatom pravcu.
Oštećeni je zbrinut, na mestu događaja izvršen je uviđaj, a policijski službenici su nastavili potragu za izvršiocima.
Više javno tužilaštvo u Beogradu izvršilo je kvalifikaciju krivičnog dela otmica, a intenzivan rad na daljem rasvetljavanju krivičnog dela je u toku.
