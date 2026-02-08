UHAPŠEN BLOKADER: Priveden napadač na Vladimira Marjanovića

PEVAČ Daniel Kajmakoski sinoć je otet, a sve se odigralo u Beton hali, kada su mu, kako se pretpostavlja, prišla dva strana državljanina sa nožem i pištoljem, a ovim povodom oglasila se njegova majka Ruža Kajmakoska za "Blic", koja je i dalje u šoku zbog situacije koja se desila sa njenim sinom.