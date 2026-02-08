Hapšenja i istraga

UHAPŠEN BLOKADER: Priveden napadač na Vladimira Marjanovića

V.N.

08. 02. 2026. u 16:29 >> 16:32

Predrag Milovanović, napadač na Vladimira Marjanovića, uhapšen je u efikasnoj akciji policije.

FOTO: Novosti

Milovanović je, podsetimo, u Aranđelovcu nasrnuo na aktivistu Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Marjanović i naneo mu teške telesne povrede.

Marjanović je o napadu govorio na konferenciji za medije Opštinskog odbora SNS u Aranđelovcu.

