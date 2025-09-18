Hapšenja i istraga

TELO ŽENE IZVUČENO IZ IBRA: Užas u Zubinom Potoku

В.Н

18. 09. 2025. u 18:16

TELO pedesetdevetogodišnje žene pronađeno je u kanalu Ibar–Lepenac, saopštila je Kosovska policija.

ТЕЛО ЖЕНЕ ИЗВУЧЕНО ИЗ ИБРА: Ужас у Зубином Потоку

Foto: Shutterstock

Naime, jutros je u Zubinom Potoku prijavljeno da je jedna osoba napustila svoju kuću i da se sumnja da je upala u kanal.

Nakon prijave odmah je pokrenuta potraga.

Telo je izvučeno iz kanala, a medicinski tim je na licu mesta potvrdio smrt.

Nakon toga, telo je poslato na obdukciju.

(Blic)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ODUŠEVLJENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese

RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese