TELO ŽENE IZVUČENO IZ IBRA: Užas u Zubinom Potoku

TELO pedesetdevetogodišnje žene pronađeno je u kanalu Ibar–Lepenac, saopštila je Kosovska policija.

Naime, jutros je u Zubinom Potoku prijavljeno da je jedna osoba napustila svoju kuću i da se sumnja da je upala u kanal.

Nakon prijave odmah je pokrenuta potraga.

Telo je izvučeno iz kanala, a medicinski tim je na licu mesta potvrdio smrt.

Nakon toga, telo je poslato na obdukciju.

