IZA REŠETAKA ZBOG DROGE: posedovao marihuanu i amfetamin

Zorica Gligorijević

18. 09. 2025. u 13:12

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini uhapsili su D. M. (46) iz Ćuprije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

ИЗА РЕШЕТАКА ЗБОГ ДРОГЕ: поседовао марихуану и амфетамин

Foto:Z.Gligorijević

Policija je kod D. M., koji je bio suvozač u „opelu“, pronašla kesu sa 1,15 kilograma materije za koju se sumnja da je marihuana, a u njegovoj kući u Ćupriji manju količinu amfetamina.

Takođe, policija je zadržala tridesetčetvorogodišnjeg vozača „opela“ koji je vozio pod dejstvom amfetamina i kanabisa i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

D. M. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

