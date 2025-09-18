PRONAĐENI ORUŽJE I MUNICIJA: Na graničnom prelazu Preševo sprečen pokušaj šverca oružja

POSLEDNjI put kad sam videla mamu, sećam se da je ona vozila auto do nasipa i da smo sišli niz brdo. Mama se popela na nasip i otišla da trči putem. Jedno vreme smo je videli, a posle više nismo zbog šume. Tata i ja smo dole preskakali vijaču. Mama je imala plavu trenerku, ali se ne sećam da li je cela bila plava ili nije. Onda smo videli da mame nema i počeli smo da je tražimo. Tata je vikao i dozivao mamu, zvao je na telefon, ali se ona nije javljala, a kasnije je zvao i policiju.