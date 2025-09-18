Hapšenja i istraga

PRONAĐENI ORUŽJE I MUNICIJA: Na graničnom prelazu Preševo sprečen pokušaj šverca oružja

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

18. 09. 2025. u 12:04

Carinski službenici su na graničnom prelazu Preševo, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja dva gasna pištolja i 1.350 komada municije, saopštila je Uprava carine.

Foto: Uprava carine

Slučaj je otkriven prilikom detaljnog pregleda jednog automobila. Tada su ispod prednjih sedišta pronađene dve kutije sa gasnim pištoljima ''Hatsan Jeet'' kalibra 6,35 milimetara sa ukupno 10 kutija pripadajuće municije.

Putnici, oružje i municija predati su u dalju nadležnost Policiji.

