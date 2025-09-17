HAPŠENJE U BARAJEVU: Razbojnička trojka upadala u firme i krala
PRIPADNICI Policijske stanice Barajevo, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Mladenovcu, uhapsili su A. B. (18), I. K. (31), Ž. R. (2006) i M. D. (18) , osumnjičene da su počinili sedam krivičnih dela teška krađa.
Oni se sumnjiče da su od jula do 13. septembra ove godine na teritoriji Barajeva provaljivali u proizvodne i poslovne prostorije firmi iz kojih su krali televizore, elektro-alate i druge alate, u vrednosti od oko pet miliona dinara.
Policija je pretresom stanova i prostorija osumnjičenih pronašla ukradene predmete, koji će biti vraćeni oštećenima.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)