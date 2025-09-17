Hapšenja i istraga

HAPŠENJE U BARAJEVU: Razbojnička trojka upadala u firme i krala

Zagorka Uskoković

17. 09. 2025. u 20:30

PRIPADNICI Policijske stanice Barajevo, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Mladenovcu, uhapsili su A. B. (18), I. K. (31), Ž. R. (2006) i M. D. (18) , osumnjičene da su počinili sedam krivičnih dela teška krađa.

Foto PU Valjevo

Oni se sumnjiče da su od jula do 13. septembra ove godine na teritoriji Barajeva provaljivali u proizvodne i poslovne prostorije firmi iz kojih su krali televizore, elektro-alate i druge alate, u vrednosti od oko pet miliona dinara.

Policija je pretresom stanova i prostorija osumnjičenih pronašla ukradene predmete, koji će biti vraćeni oštećenima.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

