UHAPŠEN SRBIN NA PRELAZU BELA ZEMLJA: Još jedno hapšenje na KiM zbog navodnog ratnog zločina
TZV. kosovska policija uhapsila je po nalogu tzv specijalnog tužilaštva u Prištini, policija uhapsila je na administrativnom prelazu Bela Zemlja, D. N, zbog sumnje da je navodno počinio krivično delo "ratni zločin protiv civilnog stanovništva".
Prema navodima tužilaštva D. N. se sumnjiči da je učestvovao u ubistvu 25 albanskih civila u opštini Gnjilane tokom rata, u periodu od 13. do 30. aprila 1999. godine, u saučesništvu sa pripadnicima srpske policije i vojnih snaga.“
