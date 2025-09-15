Hapšenja i istraga

UHAPŠEN SRBIN NA PRELAZU BELA ZEMLJA: Još jedno hapšenje na KiM zbog navodnog ratnog zločina

Д. З.

15. 09. 2025. u 20:10

TZV. kosovska policija uhapsila je po nalogu tzv specijalnog tužilaštva u Prištini, policija uhapsila je na administrativnom prelazu Bela Zemlja, D. N, zbog sumnje da je navodno počinio krivično delo "ratni zločin protiv civilnog stanovništva".

УХАПШЕН СРБИН НА ПРЕЛАЗУ БЕЛА ЗЕМЉА: Још једно хапшење на КиМ због наводног ратног злочина

Foto: pixabay

Prema navodima tužilaštva D. N. se sumnjiči da je učestvovao u ubistvu 25 albanskih civila u opštini Gnjilane tokom rata, u periodu od 13. do 30. aprila 1999. godine, u saučesništvu sa pripadnicima srpske policije i vojnih snaga.“

