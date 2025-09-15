Hapšenja i istraga

OGLASIO SE MUP POVODOM UBISTVA U OBRENOVCU: "Nastavlja se dalji rad na utvrđivanju svih okolnolnosti"

V.N.

15. 09. 2025. u 17:45

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, PS Ub, Interventne jedinice 92 i UKP u Beogradu, uhapsili S. P. (1988) koji se sumnjiči da je danas kolima usmrtio četrdesetpetogodišnjeg muškarca, nakon čega je pobegao, a kojem je prethodno, kako se sumnja, zapalio kuću u okolini Obrenovca.

ОГЛАСИО СЕ МУП ПОВОДОМ УБИСТВА У ОБРЕНОВЦУ: Наставља се даљи рад на утврђивању свих околнолности

Foto: Printscreen

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, PS Ub, Interventne jedinice 92 i UKP u Beogradu, uhapsili su S. P. (1988) koji se sumnjiči da je danas kolima usmrtio četrdesetpetogodišnjeg muškarca, nakon čega je pobegao, a kojem je prethodno, kako se sumnja, zapalio kuću u okolini Obrenovca.

Policija ga je ubrzo uhapsila u mestu Crvena Jabuka u kukuruzištu, u okolini Uba.

Osumnjičeni se dovodi u službene prostorije policije i nastavlja se dalji rad na utvrđivanju svih okolnolnosti i činjenica ovog događaja - izjavio je ministar Dačić.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEŠTANI TVRDE DA JE SKORO IZAŠAO IZ ZATVORA: Novi detalji monstruoznog ubistva kod Obrenovca - sumnja se da je ovo motiv za krvavi pir

MEŠTANI TVRDE DA JE SKORO IZAŠAO IZ ZATVORA: Novi detalji monstruoznog ubistva kod Obrenovca - sumnja se da je ovo motiv za krvavi pir