OGLASIO SE MUP POVODOM UBISTVA U OBRENOVCU: "Nastavlja se dalji rad na utvrđivanju svih okolnolnosti"
POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, PS Ub, Interventne jedinice 92 i UKP u Beogradu, uhapsili S. P. (1988) koji se sumnjiči da je danas kolima usmrtio četrdesetpetogodišnjeg muškarca, nakon čega je pobegao, a kojem je prethodno, kako se sumnja, zapalio kuću u okolini Obrenovca.
- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, PS Ub, Interventne jedinice 92 i UKP u Beogradu, uhapsili su S. P. (1988) koji se sumnjiči da je danas kolima usmrtio četrdesetpetogodišnjeg muškarca, nakon čega je pobegao, a kojem je prethodno, kako se sumnja, zapalio kuću u okolini Obrenovca.
Policija ga je ubrzo uhapsila u mestu Crvena Jabuka u kukuruzištu, u okolini Uba.
Osumnjičeni se dovodi u službene prostorije policije i nastavlja se dalji rad na utvrđivanju svih okolnolnosti i činjenica ovog događaja - izjavio je ministar Dačić.
