FOTOGRAFIJE SA LICA MESTA: Ovde je ubijen Srđan ubio Igora (FOTO)
SRĐAN P. podmetnuo je požar u mestu Veliko Polje kod Obrenovca, pa pobegao sa lica mesta automobilom, a kasnije tokom bekstva udario je autom biciklistu koji je preminuo na licu mesta.
Pokrenuta je policijska akcija "Vihor 3" kako bi se pronašao Srđan P.
Nakon pet sati, u mestu Joševa kod Uba policija je opkolila i uhapsila osumnjičenog.
Na licu mesta je bio i pregovarač.
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
