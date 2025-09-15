Hapšenja i istraga

FOTOGRAFIJE SA LICA MESTA: Ovde je ubijen Srđan ubio Igora (FOTO)

В.Н.

15. 09. 2025. u 17:19

SRĐAN P. podmetnuo je požar u mestu Veliko Polje kod Obrenovca, pa pobegao sa lica mesta automobilom, a kasnije tokom bekstva udario je autom biciklistu koji je preminuo na licu mesta.

ФОТОГРАФИЈЕ СА ЛИЦА МЕСТА: Овде је убијен Срђан убио Игора (ФОТО)

Foto: Zoran Jovanovic

Pokrenuta je policijska akcija "Vihor 3" kako bi se pronašao Srđan P.

Foto: Zoran Jovanovic

Nakon pet sati, u mestu Joševa kod Uba policija je opkolila i uhapsila osumnjičenog.

Foto: Zoran Jovanovic

Na licu mesta je bio i pregovarač.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SOFIJA VERGARA ZAVRŠILA U HITNOJ: Krenula na crveni tepih pa doživela peh

SOFIJA VERGARA ZAVRŠILA U HITNOJ: Krenula na crveni tepih pa doživela peh