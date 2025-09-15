Hapšenja i istraga

"SRĐAN I IGOR SU BRAĆA PO STRICU, NE MOGU DA VERUJEM DA SE OVO DOGODILO": Komšije otkrile detalje o ubici iz Obrenovca za "Novosti"

В.Н.

15. 09. 2025. u 17:18 >> 17:24

U NASELjU Veliko polje u Obrenovcu nekoliko sati nakon ubistva drama i dalje traje.

СРЂАН И ИГОР СУ БРАЋА ПО СТРИЦУ, НЕ МОГУ ДА ВЕРУЈЕМ ДА СЕ ОВО ДОГОДИЛО: Комшије откриле детаље о убици из Обреновца за Новости

Foto: Zoran Jovanovic

 Na mestu gde je Srđan P. usmrtio Igora J. nalaze se ekipe policije i JKP “Parking servis Obrenovac”.

Ekipa “Novosti” posetila je ovo obrenovačko selo, ulica je ograđena i za sada nema prolaska. Kako nam je rekla komšinica Goca Č., poznavala je na “dobar dan” stradalog Igora J.

- Srđan i Igor su inace braća od stričeva, ne mogu da verujem da se ovo dogodilo. Ne znam šta natera čoveka na nešto ovakvo. Srđana ne poznajem, a Igor je bio jako fin dečko. Živim sama i ne osećam se bezbedno, kuća mi je obijena dva puta - priča za “Novosti” Goca Č.

Drugi komšija dodaje da je Igor J. maltretirao ceo kraj.
- Pričao je kako mu je Srđan tukao oca, a da  šeta slobodan. Svi znamo ko je Srđan, ovo je nažalost moralo da se desi da bi ga konačno uhapsili - objašnjava komšija.

