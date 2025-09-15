Hapšenja i istraga

OVO JE UBICA IZ OBRENOVCA: Otkriveni novi detalji

В.Н.

15. 09. 2025. u 15:26

DANAS, nešto pre 13 časova, S.P. iz mesta Veliko Polje u Obrenovcu ubio je komšiju I.J. i zapalio mu kuću.

Foto: Društvene mreže

Nakon ubistva, S.P. je pobegao, a sumnja se da se sakrio kod Kolubare u Velikom Polju, piše "Informer".

Foto: Društvene mreže

Policija je uspela da locira S. P. osumnjičenog za ubistvo I.J. koji se sakrio u mestu u blizini Obrenovca.

Prema prvim informacijama, osumnjičeni muškarac je najpre došao do kuće muškarca, iz okoline Obrenovca, gde ga je tukao, a potom mu je zapalio kuću.

Kako se sumnja, osumnjičeni je seo u automobil i usput naleteo na sina prebijenog čoveka, koji se kretao na biciklu, te ga je pregazio kolima i usmrtio.

Uviđaj u saradnji sa policijom obavlja dežurni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu.

