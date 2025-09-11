Hapšenja i istraga

DILERI UHAPŠENI, TAKSISTI PRIJAVA: Dvojica Kraljevčana osumnjičena za (pre)prodaju droge

Goran Ćirović

11. 09. 2025. u 12:32

Kraljevačka policija uhapsila je D.T.(25) i B.Ž.(25) iz Kraljeva zbog sumnje da su počinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu.

Policija je u Lađevcima kod Kraljeva zaustavila taksi u kojem su osumnjičeni bili putnici i kod B.Ž. pronašla kesu sa više od 154 grama amfetamina, dok je pretresom stana koji koriste pronađena manja količina amfetamina, drobilica i vagica za precizno merenje.

Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Osim toga, utvrđeno je i da je dvadesetogodišnji taksista vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, pa mu je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

