PIJAN NAPAO DOKTORA I MEDICINSKU SESTRU U KBC ZEMUN: Muškarac razbio vrata ustanove, pa nasrnuo na zaposlene

OSUMNjIČENI je napao doktora i medicinsku sestru u KBC Zemun u vezi sa njihovim poslovima koje obavljaju u ustanovi i naneo im lake telesne povrede.

Foto: pixabay

Nakon što je obavešten da se u Kliničko-bolničkom centru "Zemun" dogodio napad na doktora i medicinsku sestru javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio je policijskim službenicima PS Zemun da donesu rešenje o zadržavanju okrivljenog Z.U. (49) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio dva krivična dela Napad na lice zaposleno u zdravstvenoj ustanovi.

- Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 08.09.2025. godine, u večernjim časovima, pod dejstvom 1,04 promila alkohola u organizmu, najpe upotrebom sile i snagom tela oštetio ulazna vrata KBC Zemun, nakon čega je napao lica zaposlena u zdravstvenoj ustanovi — oštećenog doktora D.S. (27) i medicinsku sestru Lj.Ž. (55), a u vezi sa njihovim poslovima koje obavljaju u ustanovi i naneo im lake telesne povrede - navodi se u saopštenju.

Iznoseći odbranu pred javnim tužiocem okrivljeni je negirao izvršenja krivičnog dela.

Imajući u vidu činjenicu da je u daljem toku krivičnog postupka potrebno da se ispitaju oštećeni i svedoci, kao i raniju osuđivanosti okrivljenog, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog da prema okrivljenom odredi pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi u kratkom vremenskom ponoviti krivično delo, učiniti krivično delo kojim preti i da će uticati na svedoke, koji pritvor je rešenjem suda i određen.

(Kurir)