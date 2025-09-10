U PLJAČKU OČEVIM "AUDIJEM": Optuženi za razbojništvo u Bubanj potoku

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Srđana Đ. (36) i Aleksandra M. (34) zbog postojanja opravdane sumnje da su zajedno sa još jednim za sada nepoznatim izvršiocem u Bubanj potoku 16. juna 2025. godine od vozača jedne menjačnice uz pretnje oduzeli više od 4,3 miliona dinara i udaljili se sa lica mesta.

Foto: MUP

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, oni se terete za rzbojništvo u saizvršilaštvu, za koje je zaprećena kazna zatvora od 3 do 15 godina. Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenima produži pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Takođe je predloženo da se od okrivljenih oduzme imovinska korist pribavljena krivičnim delom – novac u iznosu od 4.310.000 dinara, kao i da se obavežu da plate troškove nastale u toku istrage na račun Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Postoji opravdana sumnja da su Srđan Đ. i nepoznati izvršilac, kao i Aleksandar M. 16. juna oko 8:45 časova u Bubanj Potoku po prethodnom dogovoru izvršili krivično delo. Aleksandar M. je, kako se sumnja, imao zadatak da okrivljene doveze i odveze sa mesta izvršenja krivičnog dela automobilom marke "Audi A4" u vlasništvu njegovog oca, pa je dovezao Srđana Đ. i nepoznatog izvršioca u blizini jedne benzinske pumpe, gde je parkirao vozilo i ostao da ih čeka.

Nepoznati izvršilac, koji je bio prerušen u policijskog službenika, noseći policijsku uniformu i kačket na glavi sa grbom policije, zaustavio je B.S, koji se kretao službenim vozilom i kao vozač prevozio novac za menjačnicu, pa mu je tražio saobraćajnu dozvolu i ličnu kartu. Kada se oštećeni okrenuo da uzme ličnu kartu, lažni policajac je u njega uperio predmet nalik na pištolj, a zatim mu rekao da otključa vozilo i oduzeo mu ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu, da bi nakon toga Srđan Đ. ušao u vozilo i seo na zadnje sedište iza suvozačevog mesta, a NN izvršilac seo iza oštećenog, repetirao predmet nalik na pištolj, naslonio ga na potiljak oštećenog i naredio mu da vozi uzbrdo što je B.S. i učinio.

Potom je NN izvršilac naredio oštećenom da zaustavi vozilo i da Srđanu Đ. preda ključeve auta, mobilni telefon, kao i crnu PVC kesu koja se nalazila na mestu suvozača, a u kojoj se nalazio novac u iznosu od 4.310.000 dinara, koji novac je u vlasništvu oštećene menjačnice, što je ozač i učinio.

Okrivljeni su izašli iz vozila, pa je Srđan Đ. bacio telefon oštećenog, a potom su se udaljili u pravcu prethodno parkiranog "audija", gde ih je čekao Aleksandar M, nakon čega su se udaljili u nepoznatom pravcu.