OTKRIVENO KO JE IZBO NOŽEM TROJE LJUDI KOD PALATE ALBANIJA: Napadač uhapšen, utvrđeno da su i sve žrtve osuđivana lica
RANO jutros, oko 3 sata, kod palate "Albanija" u centru Beograda došlo je do tuče više osoba, usled čega su povređene tri osobe koje su prevezene u Urgentni centar, a o slučaju je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo da se utvrde sve okolnosti slučaja, kao i da se pribave snimci sa nadzornih kamera.
Policiji je, prema nezvaničnim saznanjima, dojavljeno da je kod palate "Albanija" došlo do tuče više osoba, kao i da kod sebe imaju noževe.
- Policajci su ubrzo stigli na lice mesta, a alarmirana je i ekipa Hitne pomoći - kaže izvor.
Proverom identiteta muškaraca koje je policija zatekla na licu mesta, navodno, utvrđeno je da svi ranije hapšeni i osuđivani.
Prema nezvaničnim saznanjima, policajci su lisice na ruke stavili muškarcu Đ.D. (47) kod koga je navodno pronađen i nož koji je korišćen u tuči.
- Kolima Hitne pomoći, u Urgentni centar u Beogradu, primljena su trojica muškaraca: N.T. star 33 godine, D.P. star 46 godina i Z.P. star 57 godina - tvrdi izvor.
Navodno, oni su bili u svesnom stanju kada je došla ekipa Hitne pomoći.
(Blic)
Preporučujemo
PLAĆAO ZA SILOVANjE DECE: Uhapšen muškarac u Francuskoj
09. 09. 2025. u 15:55
POVREĐENO 11 POLICAJACA U NOVOM SADU ISPRED FILOZOFSKOG FAKULTETA
05. 09. 2025. u 23:40
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)