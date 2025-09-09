OTKRIVENO KO JE IZBO NOŽEM TROJE LJUDI KOD PALATE ALBANIJA: Napadač uhapšen, utvrđeno da su i sve žrtve osuđivana lica

RANO jutros, oko 3 sata, kod palate "Albanija" u centru Beograda došlo je do tuče više osoba, usled čega su povređene tri osobe koje su prevezene u Urgentni centar, a o slučaju je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo da se utvrde sve okolnosti slučaja, kao i da se pribave snimci sa nadzornih kamera.

Foto: Shutterstock

Policiji je, prema nezvaničnim saznanjima, dojavljeno da je kod palate "Albanija" došlo do tuče više osoba, kao i da kod sebe imaju noževe.

- Policajci su ubrzo stigli na lice mesta, a alarmirana je i ekipa Hitne pomoći - kaže izvor.

Proverom identiteta muškaraca koje je policija zatekla na licu mesta, navodno, utvrđeno je da svi ranije hapšeni i osuđivani.

Prema nezvaničnim saznanjima, policajci su lisice na ruke stavili muškarcu Đ.D. (47) kod koga je navodno pronađen i nož koji je korišćen u tuči.

- Kolima Hitne pomoći, u Urgentni centar u Beogradu, primljena su trojica muškaraca: N.T. star 33 godine, D.P. star 46 godina i Z.P. star 57 godina - tvrdi izvor.

Navodno, oni su bili u svesnom stanju kada je došla ekipa Hitne pomoći.

(Blic)