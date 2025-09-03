EPILOG DRAME KOD PROKUPLJA: Otac i sin se pijani hvalili slikama napada, povređeni sve negirao
LICE koje je napadnuto je iz sela Mačina kod Žitnog Potoka, a napadači su, prema nezvaničnim informacijama otac i dvojica sinova iz Kožinca koji je nedaleko do Žitnog Potoka
Nakon više sati policijske potrage pronađen je povređeni A.T. (25) iz sela u okolini Žitnog Potoka, kod Prokuplja, kojem su trojica poznanika nanele povrede, najverovatnije nožem.
Njega je policija pronašla kako se skriva u nekim kolima, udaljenim od mesta na kojem je ranjen. Nakon što je pronađen, prevezen je u prokupačku bolnicu zbog dijagnostike povreda, a nezvanično saznajemo da je negirao da ga je bilo ko napao.
Ipak, prethodno na osnovu izjava svedoka, kojih je dosta bilo u momentu kda se dogodio napad, policija je uhapsila svu trojicu napadača, odnosno oca i dvojicu njegovih sinova iz Kožica nedaleko do Žitnog potoka.
Da podsetimo, trojica napadača su susrela oštećenog, te mu nanela povrede, a onda su svratili u obližnju prodavnicu, gde su meštanima pokazivali fotografije i pričali kako su ga pretukli.
Zatim, zbog procene da su pod dejstvom alkohola, vlasnik prodavnice ih je izbacio i oni su se izgubili u nepoznatom pravcu.
U međuvremenu je prijavljen napad, pa su na lice mesta došli policijski službenici i ekipa
Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje, ali povređeni nije bio na mestu gde je pao nakon napada. Nakon više sati potrage, policajci su ga pronašli.
Saznali smo i to da su A.T. napadači susreli kada se vraćao iz šume, gde je sekao drva, a motiv napada za sada nije poznat.
(Kurir)
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)