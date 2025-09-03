IZBO GA U GRUDI I STOMAK: Saslušan napadač sa pijace

ALEKSANDAR O. (32), osumnjičen da je 1. septembra pokušao da ubije Ljubomira J. (71) na pijaci "Medaković 3" branio se ćutanjem na saslušanju u Višem tužilaštvu.

D.N.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Postoje osnovi sumnje da je Aleksandar O. 1. septembra oko 18:30 časova došao do tezge na pijaci za kojom porodično radi porodica oštećenog, a pored koje su sedeli oštećeni Ljubomir J. i svedok M. I, te je oštećenog upitao da li je on otac momka koji za tom tezgom prodaje robu. Nakon što mu je oštećeni potvrdno odgovorio, osumnjičeni mu je nožem, koji je poneo sa sobom, zadao ubodne rane u predelu grudi i stomaka, usled kojih je Ljubomir zadobio teške telesne povrede opasne po život.

Osumnjičeni je potom je izašao iz pijace i ciglom razbio vetrobransko staklo i staklo na vozačevim vratima kombija u vlasništvu Ljubomira, koji je bio parkiran na trotoaru pored pijace, a potom se udaljio sa lica mesta.