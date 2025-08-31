SASLUŠANA MAJKA KOJA JE BACILA BEBU KOD KONTEJNERA: Evo kako se branila
ALEKSANDRA S. (19) majka koja je umotala bebu u kesu i ostavila iza kontejnera u Zemunu saslušana je danas u tužilšatvu, saznaje Informer.
Naime, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušana je Aleksandra S. zbog sumnje da je 29. avgusta 2025. godine na teritoriji GO Zemun pokušala da ubije svoju tek rođenu devojčicu.
Osumnjičena se na saslušanju branila ćutanjem, odnosno iskoristila je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.
Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Aleksandri S. odredi pritvor da ne bi uticala na svedoke i zbog uznemirenja javnosti.
Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenoj se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u pokušaju.
Postoje osnovi sumnje da je Aleksandra S. 29. avgusta oko 6 časova svoje novorođenče iznela iz kuće u kojoj živi, umotala ga u pelenu i peškir, potom stavila u plastičnu kesu koju je zavezala i ostavila je pored kontejnera na mestu van dometa i pogleda ljudi.
Bebu, koja je rođena 9. avgusta u KBC Zemun, pronašla je nešto kasnije Maja Miladinović koja je do kontejnera došla da nahrani mace.
(Informer)
