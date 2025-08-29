Hapšenja i istraga

PRETEĆI DEČAKU (11) OTEO ELEKTRIČNI BICIKL: Prijava protiv maloletnika (17) iz Bačke Palanke, osumnjičenog za razbojništvo

Ljiljana Preradović

29. 08. 2025. u 09:44

POLICIJA u u Bačkoj Palanci podneće krivičnu prijavu protiv sedamnaestogodišnjaka iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo.

ПРЕТЕЋИ ДЕЧАКУ (11) ОТЕО ЕЛЕКТРИЧНИ БИЦИКЛ: Пријава против малолетника (17) из Бачке Паланке, осумњиченог за разбојништво

Foto: Shutterstock

Ovaj maloletnik se sumnjiči da je pre tri dana  uz ozbiljnu pretnju,  oduzeo električni bicikl jedanaestogodišnjem dečaku.

Policija je, ubrzo, rasvetlila ovo krivično delo, pronašla osumnjičenog i ukradeni bicikl koji je vraćen vlasniku.

Po nalogu višeg javnog tužioca, protiv maloletnika će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?

PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?