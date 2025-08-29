PRETEĆI DEČAKU (11) OTEO ELEKTRIČNI BICIKL: Prijava protiv maloletnika (17) iz Bačke Palanke, osumnjičenog za razbojništvo
POLICIJA u u Bačkoj Palanci podneće krivičnu prijavu protiv sedamnaestogodišnjaka iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo.
Ovaj maloletnik se sumnjiči da je pre tri dana uz ozbiljnu pretnju, oduzeo električni bicikl jedanaestogodišnjem dečaku.
Policija je, ubrzo, rasvetlila ovo krivično delo, pronašla osumnjičenog i ukradeni bicikl koji je vraćen vlasniku.
Po nalogu višeg javnog tužioca, protiv maloletnika će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)