MUŽ UBIJENE BEOGRAĐANKE ANE VOLŠ UPUTIO ZAHTEV SUDU: Mislio da se izvukao za ubistvo, ali je dobio odgovor kakav nije očekivao

PREMA optužnici, Volš je ubio suprugu u njihovom domu u Kohasetu, gde su živeli sa troje dece, potom raskomadao njeno telo i odložio ostatke u kontejnere. Telo Ane Volš nikada nije pronađeno.

Advokati su tvrdili da tužioci nisu izneli dovoljno dokaza za sve teorije ubistva koje planiraju da iznesu pred sudom – da je reč o namerno planiranom ubistvu i da je izvršeno s posebnom okrutnošću. Sudija Dajan Frenijer odbila je taj argument, naglasivši da je dovoljno da postoji osnov za makar jednu od tih teorija.

Skretao sumnju sa sebe

Sud je podsetio da je porota imala priliku da čuje svedoke koji su govorili o problemima u braku Ane i Brajana Volša – od finansijskih poteškoća i neverstva do njegovih pravnih problema zbog prevare u umetnosti.

Uprkos tome, par je na doček Nove godine ugostio Aninog bivšeg šefa, Gema Mutlua, koji je opisao večeru kao vedru i Brajana kao pažljivog domaćina.

Sudija je ocenila da je Volš želeo da upravo takvom slikom skrene sumnju sa sebe kada je Ana nestala.

Kao ključne dokaze za predumišljaj, sud je naveo Volšovu tvrdnju da je izgubio telefon, kao i to da je angažovao dadilju za decu i slagao suprugu o novogodišnjim planovima, što mu je, prema rečima sudije, moglo poslužiti da sakrije tragove zločina.

"Imao je nameru da ubije Anu"

Motiv je, kako se navodi, bio snažan.

Ana je želela da se sa decom preseli u Vašington, dok je Volš, koji je čekao presudu u slučaju prevare sa umetninama, imao veće šanse za kućni pritvor ukoliko bi živeo sa porodicom.

Porota je takođe čula da je Ana imala aferu i dala mužu ultimatum, dok je on na internetu pretraživao informacije o razvodu i tragao za njenim ljubavnikom na društvenim mrežama.

Uz to, Volš je bio i korisnik više polisa životnog osiguranja na ime supruge.

- Iako dokazi o planiranju nisu previše ubedljivi, dovoljno su jaki da pokažu da je optuženi imao nameru da ubije Anu i da je to odlučio nakon razmišljanja - zaključila je sudija Frenijer.

Brajan Volš negira krivicu, a suđenje je zakazano za 20. oktobar. Njegovi advokati u međuvremenu su podneli još jedan zahtev za odbacivanje slučaja, ali o njemu sud tek treba da odluči.

Pretraživao na internetu kako da se reši tela

Podsetimo, Beograđanka Ana Volš, rođena Ljubičić, nestala je u novogodišnjoj noći 2023. u Kohasetu, mestu nedaleko od Bostona (SAD). Nestanak Ane Volš policiji su prijavile njene kolege, videvši da se 4. januara ne pojavljuje na poslu.

Dok je potraga za Anom Volš trajala, Brajan Volš glumio je zabrinutog i ožalošćenog supruga, da bi nekoliko dana kasnije, 8. januara bio i uhapšen kao glavni osumnjičeni za ubistvo supruge.

Prema navodima optužnice, Volš je svoju suprugu Anu ubio, dok su njihova deca spavala na spratu, a potom njeno telo raskomadao, a delove tela bacio na nekoliko mesta u okolini Kohaseta kraj Bostona gde su živeli.

Nakon ubistva Brajan Volš je na tabletu maloletnog sina pretraživao kako se rešiti tela, rekli su američki tužioci.

Brajan Volš je na prvom ročištu koje je održano prošle godine izjavio da nije kriv, po svim tačkama optužnice. Sud mu je odredio pritvor bez prava da bude pušten uz kauciju i od tada je iza rešetaka.

Od ubistva do danas na slučaju Ane Volš promenilo se dvoje sudija, što je dodatno otežavalo suđenje Brajanu Volšu.

