PRIVEDENA DRŽAVLJANKA BIH: Krijumčarila trenerke poznate marke

U nastavku akcije na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici MUP, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, odredili su zadržavanje T. M. (23) iz Zvornika, državljanki BiH.

Foto: RT HN

Ona je osumnjičena da je izvršila krivična dela krijumčarenje i neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga.

Ona se sumnjiči da je u šupljinama automobila „pasat“ kojim je upravljala, na GP Trbušnica, na izlazu iz zemlje, sakrila 70 kompleta dečjih trenerki poznate robne marke u nameri da ih prokrijumčari preko državne granice izbegavajući mere carinskog nadzora.

Osumnjičena će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedena u nadležno tužilaštvo.

Pripadnici UKP - Odeljenja za borbu protiv korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.