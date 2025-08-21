PRIVEDENA DRŽAVLJANKA BIH: Krijumčarila trenerke poznate marke
U nastavku akcije na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici MUP, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, odredili su zadržavanje T. M. (23) iz Zvornika, državljanki BiH.
Ona je osumnjičena da je izvršila krivična dela krijumčarenje i neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga.
Ona se sumnjiči da je u šupljinama automobila „pasat“ kojim je upravljala, na GP Trbušnica, na izlazu iz zemlje, sakrila 70 kompleta dečjih trenerki poznate robne marke u nameri da ih prokrijumčari preko državne granice izbegavajući mere carinskog nadzora.
Osumnjičena će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedena u nadležno tužilaštvo.
Pripadnici UKP - Odeljenja za borbu protiv korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.
