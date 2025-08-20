Hapšenja i istraga

PREDLOŽEN PRITVOR: Oglasilo se novosadsko OJT povodom jučertašnjih i današnjih blokada zgrade pravosudnih organa

Ljiljana Preradović

20. 08. 2025. u 16:18

OSNOVNO avno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da povodom radnji određenog broja lica koje vrše u cilju sprečavanja redovnog rada Suda i Tužilaštva kao i blokade zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu, počevši od 19. avgusta, ovo tužilaštvo preduzima sve neophodne mere i radnje radi uspostavljanja zakonitog stanja i procesuiranja učinilaca krivičnih dela.

ПРЕДЛОЖЕН ПРИТВОР: Огласило се новосадско ОЈТ поводом јучерташњих и данашњих блокада зграде правосудних органа

FOTO: Lj.P.


Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu je,  kako se nabvodi u saopštenju, za sada, u vezi sa događajima od dana 19.8.2025. godine, povodom radnji preduzetih prema javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i prema policijskom službeniku Policijske uprave u Novom Sadu, naložilo podnošenje krivične prijave protiv osumnjičenog R.J. za krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz čl.322 st. 2 u vezi sa st.1 KZ i krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ i protiv osumnjičene Č.I. krivične prijave za krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz čl.322 st. 2 u vezi sa st.1 KZ.

Po nalogu ovog tužilaštva osumnjičeni s, kako se dalje navodi u saopštenju,  zadržani do 48 časova, saslušani pred javnim tužiocem, nakon čega je Osnovnom sudu u Novom Sadu podnet predlog za određivanje pritvora zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.


U vezi sa događajem od dana 20.8.2025. godine povodom pokušaja postavljanja lanca na ulazna vrata zgrade pravosudnih organa protiv lica Z.M po hitnom postupku naloženo je podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 8 Zakona o javnom redu i miru.
 

