PREDLOŽEN PRITVOR: Oglasilo se novosadsko OJT povodom jučertašnjih i današnjih blokada zgrade pravosudnih organa
OSNOVNO avno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da povodom radnji određenog broja lica koje vrše u cilju sprečavanja redovnog rada Suda i Tužilaštva kao i blokade zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu, počevši od 19. avgusta, ovo tužilaštvo preduzima sve neophodne mere i radnje radi uspostavljanja zakonitog stanja i procesuiranja učinilaca krivičnih dela.
Po nalogu ovog tužilaštva osumnjičeni s, kako se dalje navodi u saopštenju, zadržani do 48 časova, saslušani pred javnim tužiocem, nakon čega je Osnovnom sudu u Novom Sadu podnet predlog za određivanje pritvora zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.
U vezi sa događajem od dana 20.8.2025. godine povodom pokušaja postavljanja lanca na ulazna vrata zgrade pravosudnih organa protiv lica Z.M po hitnom postupku naloženo je podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 8 Zakona o javnom redu i miru.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)