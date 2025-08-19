EVO ZBOG ČEGA JE PRIVEDEN BLOKADER: Prskao policiju tečnošću (VIDEO)

POLICIJA iz Pančeva u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom iz tog grada, uhapsila je A. T. (27) zbog nasilja na protestu u Beogradu.

Njemu se na teret stavlja da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, saopšteno je danas iz MUP-a.

On se sumnjiči da je 13. avgusta ove godine tokom održavanja protesta u Ulici Dimitrija Tucovića u Pančevu tečnošću intenzivnog mirisa prskao policijske službenike koji su se nalazili u kordonu.