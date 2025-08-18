Hapšenja i istraga

ZAPLENA POVEZANA SA LIKVIDACIJOM U BOLIVIJI? U velikoj akciji policije uhapšen Srbin, član "Balkanskog kartela"

В.Н.

18. 08. 2025. u 10:55

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK su tokom jula meseca u međunarodnoj akciji, u saradnji sa policijskim i vojnim agencijama SAD i Velike Britanije - DEA, Joint Interagency Task Force South (JIATF-S), National Crime Agency-UK (NCA), u vodama Martinika, Francuska zaplenili 4,8 tona kokaina.

ЗАПЛЕНА ПОВЕЗАНА СА ЛИКВИДАЦИЈОМ У БОЛИВИЈИ? У великој акцији полиције ухапшен Србин, члан Балканског картела

Foto: P. Milošević

Zaustavljanjem i pretresom broda „GALEXYR“ pronađeno je 4.841 kilograma kokaina, raspoređenih u 153 bale. Na brodu je zatečeno 11 osoba, pretežno državljana Hrvatske i Crne Gore, kao i V. Đ. (1984) državljanin Republike Srbije kome je određeno zadržavanje i nalazi se u pritvoru.

Brod „GALEXYR“ je tegljač specijalizovan za transport cementa, dužine 76 metara, i njegov pretres je trajao nekoliko dana.

Akcijom zaustavljanja broda koordinirala je agencija „MAOC-N“ (Maritime Analysis and Operation Centre - Narcotics) i mornarica Francuske, dok u samoj istrazi srpski tim ističe odličnu saradnju sa policijom Hrvatske i Evropolom.

V.Đ. je član „Balkanskog kartela“ i stvarni vlasnik kompanije „VTS-Maritime Counsalting DOO“ koja se bavi angažovanjem pomoraca za prekookeanske brodove, dok je i sam pomorac, sa dozvolama za upravljanje različitim plovilima.

Postoji sumnja da je ova zaplena kokaina povezana sa nedavnim trostrukim ubistvom u Boliviji, članova „Balkanskog kartela“, državljana Srbije, Severne Makedonije i Hrvatske.

Akcija je uspešno izvedena uz odličnu međuagencijsku, regionalnu i međunarodnu koordinaciju i saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala.

"Policijski službenici SBPOK-a sa partnerskim službama nastavljaju kontinuiranu borbu protiv svih vidova organizovanog kriminala, kako na teritoriji Srbije, tako i na teritorijama Evrope i širom sveta", navedeno je u saopštenju MUP-a. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 47

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!

SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!