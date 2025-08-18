ZAPLENA POVEZANA SA LIKVIDACIJOM U BOLIVIJI? U velikoj akciji policije uhapšen Srbin, član "Balkanskog kartela"
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK su tokom jula meseca u međunarodnoj akciji, u saradnji sa policijskim i vojnim agencijama SAD i Velike Britanije - DEA, Joint Interagency Task Force South (JIATF-S), National Crime Agency-UK (NCA), u vodama Martinika, Francuska zaplenili 4,8 tona kokaina.
Zaustavljanjem i pretresom broda „GALEXYR“ pronađeno je 4.841 kilograma kokaina, raspoređenih u 153 bale. Na brodu je zatečeno 11 osoba, pretežno državljana Hrvatske i Crne Gore, kao i V. Đ. (1984) državljanin Republike Srbije kome je određeno zadržavanje i nalazi se u pritvoru.
Brod „GALEXYR“ je tegljač specijalizovan za transport cementa, dužine 76 metara, i njegov pretres je trajao nekoliko dana.
Akcijom zaustavljanja broda koordinirala je agencija „MAOC-N“ (Maritime Analysis and Operation Centre - Narcotics) i mornarica Francuske, dok u samoj istrazi srpski tim ističe odličnu saradnju sa policijom Hrvatske i Evropolom.
V.Đ. je član „Balkanskog kartela“ i stvarni vlasnik kompanije „VTS-Maritime Counsalting DOO“ koja se bavi angažovanjem pomoraca za prekookeanske brodove, dok je i sam pomorac, sa dozvolama za upravljanje različitim plovilima.
Postoji sumnja da je ova zaplena kokaina povezana sa nedavnim trostrukim ubistvom u Boliviji, članova „Balkanskog kartela“, državljana Srbije, Severne Makedonije i Hrvatske.
Akcija je uspešno izvedena uz odličnu međuagencijsku, regionalnu i međunarodnu koordinaciju i saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala.
"Policijski službenici SBPOK-a sa partnerskim službama nastavljaju kontinuiranu borbu protiv svih vidova organizovanog kriminala, kako na teritoriji Srbije, tako i na teritorijama Evrope i širom sveta", navedeno je u saopštenju MUP-a.
