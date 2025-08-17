"NE SNIMAJTE ME, MENE ĆE PREPOZNATI": Uhapšen huligan koji je učestvovao u demoliranju prostorija SNS u Valjevu

POLICIJSKI službenici PU Valjevo su u Ljigu pronašli i uhapsili lice Miloš T. (1985) zvani Beba iz Valjeva, zbog osnovane sumnje da je juče, tokom protesta, sa još NN licima učestvovao u demoliranju i paljenju prostorija SNS uu Valjevu.

Foto: Printskrin

Nakon izvršenog dela mladić je stao ispred novinara i kamermana televizije B92net, sa fantomkom na licu i izjavio im "Ne snimajte me, mene će prepoznati po konstituciji, pa će me vratiti u zatvor".

Da stvar bude još gora, mladić je potom rukom odgurnuo kamermana, čime je izvršio krivično delo Nasilničko ponašanje na javnom skupu. O svemu tome obavešteno je i Više javno tužilaštvo.