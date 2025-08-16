Hapšenja i istraga

BLOKADERI IZMIŠLJAU MRTVE DA BI NAUDILI SRBIJI: Uhapšena dvojica prevaranata blokadera

В. Н.

16. 08. 2025. u 15:39

KAKO NOVOSTI saznaju u saradnji policije i Bezbedbosno-informativne agencije danas je uhapšen Slobodan M. Piklja, jer je putem društvenih mreža pozivao na protest šireći lažne navode da je jedan demonstrant u Valjevu preminuo.

Foto printskrin MUP

Slobodanu M. iz Mionice lisice su stavljene na ruke zbog širenja lažnih vesti i izazivanja panike među građanima.

Po isteku 48 sati zadržavanja, on će biti proveden Osnovnom javnom tužilašrvu u Mionici.

