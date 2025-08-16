BLOKADERI IZMIŠLJAU MRTVE DA BI NAUDILI SRBIJI: Uhapšena dvojica prevaranata blokadera

BRAĆA iz beogradskog naselja Ugrinovci, vozač Predrag U. (19) i suvozač Lazar U. (17), poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 14 časova dogodila u Zemunskoj ulici, u pravcu prema Batajnici. U nesreći su učestvovali kamion i putnički automobil. Zasad nije poznato kako je došlo do nesreće, a dvojica tinejdžera u putničkom vozilu podlegli su povredama na licu mesta.