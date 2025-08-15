Hapšenja i istraga

VALJALI AMFETAMIN: Priveden osumnjičeni za trgovinu narkoticima

Bogoljub Grujić

15. 08. 2025. u 11:15

POLICIJA u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila je tridesetšestogodišnjeg N. Ć. iz Srbobrana i dvadesetjednogodišnjeg A. Š. iz okoline Zrenjanina, zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćene proizvodnje  i stavljanja u promet opojnih droga.    

Policija je kod N. Ć. pronašla 498 grama amfetamina, a pretresom stana i drugih prostorija koje koristi A. Š. pronađeno je više paketića sa 86 grama amfetamina, 69 grama smese koja služi za uvećanje mase narkotika i vaga za precizno merenje.
 N. Ć. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, dok je protiv A. Š. podneta krivična prijava.
 

