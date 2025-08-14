Hapšenja i istraga

BACIO ZAPALJIVU TEČNOST NA KAPIJU JAVNOG TUŽIOCA U PARAĆINU: Policija uhapsila osumnjičenog A.S. iz Ćuprije

Зорана Рашић
Zorana Rašić

14. 08. 2025. u 14:57

ZBOG sumnje da je 12. avgusta bacio zapaljivu tečnost na kapiju porodične kuće javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, uhapsili su A. S. (1974) iz Ćuprije.

БАЦИО ЗАПАЉИВУ ТЕЧНОСТ НА КАПИЈУ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА У ПАРАЋИНУ: Полиција ухапсила осумњиченог А.С. из Ћуприје

Ilustracija Milutin Labudović

Policija je hapšenje sprovela po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Despotovcu zbog izuzeća Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu, gde je zaposlena oštećena strana.

A. S. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu priavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, saopštila je Policijska uprava u Jagodini.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: Parni valjak večeras sprema senzaciju usred Edinburga

PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga