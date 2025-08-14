BACIO ZAPALJIVU TEČNOST NA KAPIJU JAVNOG TUŽIOCA U PARAĆINU: Policija uhapsila osumnjičenog A.S. iz Ćuprije

ZBOG sumnje da je 12. avgusta bacio zapaljivu tečnost na kapiju porodične kuće javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, uhapsili su A. S. (1974) iz Ćuprije.

Ilustracija Milutin Labudović

Policija je hapšenje sprovela po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Despotovcu zbog izuzeća Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu, gde je zaposlena oštećena strana.

A. S. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu priavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, saopštila je Policijska uprava u Jagodini.