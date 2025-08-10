Hapšenja i istraga

PUCNJAVA U GNJILANU: Tri osobe ubijene, više ranjenih

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 08. 2025. u 16:26

TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha.

Foto D. Milovanović

Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.

Osumnjičeni za ubistva je Mefail Škodra, od ranije poznat tzv. kosovskoj policiji.

Tzv. kosovska policija je raspisala poternicu za njim zbog ubistava i zatražila pomoć građana u potrazi, navodi Koha.

(Tanjug)

