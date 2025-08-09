Hapšenja i istraga

HAOS U NEMANJINOJ: Napao vozača GSP-a, pokušao da razbije staklo - Povređena putnica

В.Н.

09. 08. 2025. u 19:37

OKO 12.30 časova, u Nemanjinoj ulici, došlo je do incidenta u autobusu na liniji 83, kada je nepoznata osoba napala vozača P.A. (61).

ХАОС У НЕМАЊИНОЈ: Напао возача ГСП-а, покушао да разбије стакло - Повређена путница

Foto V. Danilov

Nakon psovki i uvreda koje je uputio šoferu, napadač je više puta udario u zaštitno staklo kabine i pokušao fizički da nasrne na vozača.

Vozač je u tom trenutku naglo zakočio, zbog čega je jedna putnica, starija žena od oko 80 godina, pala sa sedišta i zadobila povredu glave. Povređenoj je pomoć ukazana u Urgentnom centru.

Policija traga za napadačem.

(Telegraf.rs)

