HAOS U NEMANJINOJ: Napao vozača GSP-a, pokušao da razbije staklo - Povređena putnica

OKO 12.30 časova, u Nemanjinoj ulici, došlo je do incidenta u autobusu na liniji 83, kada je nepoznata osoba napala vozača P.A. (61).

Foto V. Danilov

Nakon psovki i uvreda koje je uputio šoferu, napadač je više puta udario u zaštitno staklo kabine i pokušao fizički da nasrne na vozača.

Vozač je u tom trenutku naglo zakočio, zbog čega je jedna putnica, starija žena od oko 80 godina, pala sa sedišta i zadobila povredu glave. Povređenoj je pomoć ukazana u Urgentnom centru.

Policija traga za napadačem.

(Telegraf.rs)