AKCIJA PROTIV KORUPCIJE: Zloupotreba "teška" sedam miliona dinara
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili su Đ. S. (47) zakonskog zastupnika Udruženja građana „Nove tehnologije“ i „Korak u dobrom pravcu“ iz Kaća.
On je osumnjičen da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.
U saopštenju MUP Srbije se navodi da se sumnja da je Đ.S. od 2019. do 2024. godine, zaključio ugovore o sufinansiranju projekata od javnog i društvenog interesa sa Gradskom upravom za privredu Grada Novog Sada u ukupnoj vrednosti od 7.060.000 dinara.
Kako se sumnja, dobijena novčana sredstva potrošio je na dizajniranje i štampanje logoa, brošura, kataloga, autorske honorare i slično, iako troškovi dizajna i štampe ne predstavljaju javni ni društveni interes, što je suprotno svrsi navedenog finansiranja, a aktivnosti za koje je dobio novac nisu realizovane.
Na ovaj način oštetio je budžet Grada Novog Sada za navedeni iznos.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)