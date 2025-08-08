AKCIJA PROTIV KORUPCIJE: Zloupotreba "teška" sedam miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili su Đ. S. (47) zakonskog zastupnika Udruženja građana „Nove tehnologije“ i „Korak u dobrom pravcu“ iz Kaća.

Foto: MUP

On je osumnjičen da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

U saopštenju MUP Srbije se navodi da se sumnja da je Đ.S. od 2019. do 2024. godine, zaključio ugovore o sufinansiranju projekata od javnog i društvenog interesa sa Gradskom upravom za privredu Grada Novog Sada u ukupnoj vrednosti od 7.060.000 dinara.

Kako se sumnja, dobijena novčana sredstva potrošio je na dizajniranje i štampanje logoa, brošura, kataloga, autorske honorare i slično, iako troškovi dizajna i štampe ne predstavljaju javni ni društveni interes, što je suprotno svrsi navedenog finansiranja, a aktivnosti za koje je dobio novac nisu realizovane.

Na ovaj način oštetio je budžet Grada Novog Sada za navedeni iznos.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.



