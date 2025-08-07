Hapšenja i istraga

POZNATA TIKTOKERKA UHAPŠENA U BEOGRADU: Nasrnula na policajca

В.Н.

07. 08. 2025. u 14:10

POZNATA tiktokerka uhapšena u Beogradu! Ivona Stefanović, popularna na Tiktoku, našla se u centru pažnje, ali ovog puta ne zbog svojih klipova.

ПОЗНАТА ТИКТОКЕРКА УХАПШЕНА У БЕОГРАДУ: Насрнула на полицајца

Foto SK

Jutros je uhapšena zbog napada na službeno lice nakon što je zaustavljena u alkoholisanom stanju u jednom elitnom beogradskom naselju.

Ivona je zaustavljena tokom rutinske kontrole u Beogradu, gde je utvrđeno da je bila u alkoholisanom stanju. Nakon izlaska iz automobila, napala je službeno lice koje je bilo na dužnosti. Incident je privukao pažnju javnosti, posebno zbog njenog statusa na društvenim mrežama.

(Blic)

