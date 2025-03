NEZAKONITO GRADIO U ZEMUNU: Osumnjičenom preti novčana i zatvorska kazna

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo optužni predlog protiv okrivljenog P.M. (35) zbog sumnje da je izvršio krivično delo građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a stav 2. Krivičnog zakonika.

D. Novković

Okrivljenom se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 26.01.2024. godine do 07.02.2024. godine u Beogradu, GO Zemun, u ulici Urinovački put, na katastarskoj parceli KO Zemun, kao investitor objekta koji je gradio bez građevinske dozvole, nastavio započetu gradnju objekta, nakon što je izdato rešenje o obustavi radova, na taj način što je nastavio izvođenje građevinskih radova na objektu, sazidao prizemlje, prvi sprat, započeo zidanje drugog sprata, pa je potom završio zidanje drugog sprata i izvršio pripremu za izlivanje ploče iznad drugog sprata i to nakon što je izdato rešenje o obustavi radova i uklanjanju, koje je izdato od strane grada Beograda, Gradske uprave grada Beograda, Odeljenje za građevinsku inspekciіu od dana 18.01.2024. godine, koje rešenje ze okačeno na objektu dana 23.01.2024. godine što je isti video, a po kom nije postupio već je nastavio sa izvođenjem građevinskih radova koji su konstatovani u kontrolnom zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu na izgradnji bespravnog objekta od dana 7.02.2024. godine, nakon čega je doneto rešenje o izvršenju koje je okrivljeni primio 18.marta 2025. godine.

Javni tužilac je predložio sudu da okrivljenog oglasi krivim i osudi na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci u koju kaznu će se uračunati vreme provedeno u zadržavanju po rešenju PS Zemun od dana 8.02.2024. godine kada je uhapšen, kao i novčanu kaznu u iznosu od 1.000,000,00 dinara, a u skladu sa članom 87. Krivičnog zakonika da mu se izrekne mera bezbednosti oduzimanja predmeta i da se trajno od okrivljenog oduzme nedovršeni objekat sa ozidanim drugim spratom i izvršenom pripremom za izlivanje ploče iznad drugog sprata.