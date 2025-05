ANGELINA ŽIVI DOK POMAŽEMO DRUGIMA! Potresne reči oca devojčice ubijene u Ribnikaru

DVE godine su za nama, pune bola, praznine i tuge. I jedan dan toga je mnogo, a dve godine još gore je živeti. Mada, nekada mi se čini da su prošle kao za tren. Ovo, za "Novosti", kaže Anđelko Aćimović, otac ubijene devojčice Angeline, koja je posle masakra u "Ribnikaru" preminula naknadno u bolnici 15. maja 2023. godine.

Foto: Privatna arhiva

On nam govori da se kod njih, roditelja žrtava, za ovo vreme ništa nije promenilo u odnosu ka njihovim čedima.

- Osećamo da su tu blizu. Duhovno smo vezani. Kada se molimo, oni su tu i putevi se otvore. Moramo do svog kraja živeti tako. Svako od nas roditelja nalazi neki svoj put i način kako da preživi. Nas je Bog pogledao u molitvi da negujemo sećanje na našu Angelinu kroz Fondaciju i pomaganje drugima. Nemamo mržnju ni prema kome. Takođe, mnogi ljudi pokazuju saosećanje sa nama i to nam daje snagu - kaže nam Aćimović. On navodi da će vremenom videti koje ih faze u životu čekaju. - Ne postoji dan da se ne zaplačem. Nekada kada se dobro isplačem, bude mi i lakše. Mi ne žalimo sebe, doživeli smo najgore moguće i kada smo to preživeli onih prvih dana i sve drugo ćemo. Znamo da su nam deca u raju i mi se nadamo da ćemo zaslužiti da se jednog dana sa njima sretnemo. Za Angelininu dušu mi činimo dobra dela - priča nam Aćimović.

Donete su prvostepene presude i u krivičnom postupku protiv Kecmanovića, ali i u parničnom za, kako se to kaže, nadoknadu nematerijalne štete.

- Tužno mi je sećanje na to. Posle obe presude sam se baš isplakao. Proklete su te pare. Nama je cilj bio da kaznimo tu porodicu, jer nisu pokazali nikakvo poštovanje prema žrtvama, nisu pokazali kajanje, saosećanje. Oni su to tražili za sebe. Zato je cilj parnice bio da im se oduzme taj novac, kako ne bi bežali ili njime uticali, da im to onemogućimo. Zbog tog prokletog novca, oni nisu ni gledali svoje dete. Sada su ti predmeti u Apelacionom sudu po žalbama, ali sve te pare će kod nas otići u humanitarne svrhe - kaže Angelinin tata. O n navodi da su oba suđenja bila profesionalna, sa uvažavanjem obe strane, brza i ekspeditivna.

- Kada me pitaju za ta suđenja, uvek se setim jednog oca, koji kaže: "Kada smo išli na suđenja, imali smo neka iščekivanja pravde, viđali smo se češće, a sada kada se to završilo, sada mi je teže" - kaže nam Aćimović. - Nije nam bilo lako u sudu, ali postojao je neki cilj i obaveza prema našoj deci je bila da se to izdrži. On kaže da se tokom sudskog postupka narcisoidni moral roditelja dečaka, koji je pobio vršnjake u školi, svuda oslikavao. - Otac na sudu traži za sebe pomilovanje i ne oseća grižu savesti da to traži pred nama - kaže Aćimović.

Pucao je tačno 100 sekundi KOSTINIM roditeljima je bilo važno da dete ima sve materijalno, sve što poželi i da bude najbolji u učenju, a ne najbolji čovek, kako smo svi mi drugi vaspitavali svoju decu, da budu dobri ljudi. Njihovo dete je gledalo dokumentarce o masovnim ubistvima, igralo igrice koje nisu za decu od svoje 11. godine i to je sve uticalo na njegovu svest. Pucao je tačno 100 sekundi, koliko traje runda njegove igrice. Preciznost sa kojom je pucao je neverovatna, a to nije mogao da nauči sa dva odlaska u streljanu. Verujem da su i on i Uroš Blažić iz Dubone algoritmom vrbovani da izvrše teroristički akt i uradili su to u transu. Bili su podobni, jer nisu imali ljubav u porodici - zaključuje Anđelko Aćimović. Foto N. Skenderija Foto V. D