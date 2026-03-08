OVO SU MAJKA (49) I ĆERKA (25) KOJE SU POGINULE KOD ŠAPCA Stradale na licu mesta u stravičnom sudaru u Korman Polju

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila kod Šapca, poginule su majka Marina M. (49) i ćerka Valentina M. (25).

Foto: Društvene mreže

Do nesreće je došlo oko 14.30 sati, u mestu Korman Polje kod Šapca, kako je Blic ranije posao, sumnja se da je do nesreće došlo prilikom preticanja.

Majka i ćerka poginule su na licu mesta.

Stradale majka i ćerka nalazile su se u automobilu "golf 6", dok su povređeni muškarac i žena bili u "audiju", i oni su prevezeni u šabačku bolnicu.

Istraga je u toku, a o slučaju je obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu.

(Alo)