OVO SU MAJKA (49) I ĆERKA (25) KOJE SU POGINULE KOD ŠAPCA Stradale na licu mesta u stravičnom sudaru u Korman Polju
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila kod Šapca, poginule su majka Marina M. (49) i ćerka Valentina M. (25).
Do nesreće je došlo oko 14.30 sati, u mestu Korman Polje kod Šapca, kako je Blic ranije posao, sumnja se da je do nesreće došlo prilikom preticanja.
Majka i ćerka poginule su na licu mesta.
Stradale majka i ćerka nalazile su se u automobilu "golf 6", dok su povređeni muškarac i žena bili u "audiju", i oni su prevezeni u šabačku bolnicu.
Istraga je u toku, a o slučaju je obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu.
(Alo)
Preporučujemo
PREMINUO MOTOCIKLISTA NA PUTU DO BOLNICE: Još jedna nesreća kod Šapca
08. 03. 2026. u 17:17
MAJKA I ĆERKA POGINULE: Detalji teške saobraćajne nesreće kod Šapca
08. 03. 2026. u 16:52
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)