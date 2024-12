UKRAO OSAM BICIKALA: U Zrenjaninu uhapšen muškarac

On se sumnjiči da je od jula do decembra ove godine na teritoriji Zrenjanina ukrao osam bicikala, a policija je do sada pronašla sedam, koji su vraćeni vlasnicima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.