ŠTRAJK ŠIROM GRČKE: Brodovi u lukama, vozovi stoje - obustavljen rad javnih službi

В. Н.

14. 10. 2025. u 08:41

ZBOG štrajka radnika širom Grčke obustavljen je saobraćaj i rad javnih službi, dok su sindikati protestovali protiv planiranih reformi rada koje bi omogućile produženje radnog vremena u privatnom sektoru, preneo je jutros Rojters.

FOTO: Tanjug/AP

Zbog štrajka su brodovi ostali u lukama, a železnički saobraćaj je potpuno obustavljen. 

To je drugi veliki protest ovog meseca, koji su organizovali najveći grčki sindikati javnog i privatnog sektora - ADEDY i GSEE. 

Demonstracije su planirane tako da se poklope sa parlamentarnom raspravom i glasanjem o predlogu zakona o reformi rada.

U štrajku učestvuju i lekari bolnica i novinari javnog servisa, a očekuje se da će se protestna povorka kretati do zgrade parlamenta danas u podne po lokalnom vremenu.

Vladin nacrt zakona predviđa da poslodavci mogu da produže radno vreme, dobiju veću fleksibilnost u kratkoročnom zapošljavanju, kao i nove uslove za godišnje odmore u privatnom sektoru. 

Vlada tvrdi da će reforme modernizovati tržište rada i štititi zaposlene od otkaza ako odbiju da rade prekovremeno.

Sindikalne organizacije, međutim, upozoravaju da predlog narušava radnička prava, ukida osmočasovno radno vreme i slabi kolektivno pregovaranje, dok su plate i dalje među najnižima u EU.

- Umesto da poveća prihode radnika i ojača javne usluge, vlada zakonski uvodi mogućnost rada za više poslodavaca i iscrpljujuće radno vreme - saopštili su sindikati ADEDY i GSEE.

Prema podacima Evrostata, kupovna moć Grka ostaje među najnižima u Evropskoj uniji, uprkos rastu plata i smanjenju nezaposlenosti nakon krize od 2009. do 2018. godine.

(Tanjug)

Komentari (0)

