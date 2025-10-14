ŠTRAJK ŠIROM GRČKE: Brodovi u lukama, vozovi stoje - obustavljen rad javnih službi
ZBOG štrajka radnika širom Grčke obustavljen je saobraćaj i rad javnih službi, dok su sindikati protestovali protiv planiranih reformi rada koje bi omogućile produženje radnog vremena u privatnom sektoru, preneo je jutros Rojters.
Zbog štrajka su brodovi ostali u lukama, a železnički saobraćaj je potpuno obustavljen.
To je drugi veliki protest ovog meseca, koji su organizovali najveći grčki sindikati javnog i privatnog sektora - ADEDY i GSEE.
Demonstracije su planirane tako da se poklope sa parlamentarnom raspravom i glasanjem o predlogu zakona o reformi rada.
U štrajku učestvuju i lekari bolnica i novinari javnog servisa, a očekuje se da će se protestna povorka kretati do zgrade parlamenta danas u podne po lokalnom vremenu.
Vladin nacrt zakona predviđa da poslodavci mogu da produže radno vreme, dobiju veću fleksibilnost u kratkoročnom zapošljavanju, kao i nove uslove za godišnje odmore u privatnom sektoru.
Vlada tvrdi da će reforme modernizovati tržište rada i štititi zaposlene od otkaza ako odbiju da rade prekovremeno.
Sindikalne organizacije, međutim, upozoravaju da predlog narušava radnička prava, ukida osmočasovno radno vreme i slabi kolektivno pregovaranje, dok su plate i dalje među najnižima u EU.
- Umesto da poveća prihode radnika i ojača javne usluge, vlada zakonski uvodi mogućnost rada za više poslodavaca i iscrpljujuće radno vreme - saopštili su sindikati ADEDY i GSEE.
Prema podacima Evrostata, kupovna moć Grka ostaje među najnižima u Evropskoj uniji, uprkos rastu plata i smanjenju nezaposlenosti nakon krize od 2009. do 2018. godine.
(Tanjug)
Preporučujemo
PRIJAVLjEN SNAŽAN ZEMLjOTRES: Evo gde je bio epicentar
13. 10. 2025. u 21:58
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)