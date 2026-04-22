"Zatvoren određen broj pitanja" Đedović Handanović: Održani sastanci sa operativnim timovima MOL-a

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su održani sastanci sa operativnim i pravnim timova MOL-a u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u i da je zatvoren određen broj pitanja i izrazila očekivanje da će do kraja ove nedelje biti usaglašeno 90 odsto stavova.

Foto: Nenad Kostić

Đedović Handanović je istakla da je važno da se nastavljaju razgovori sa MOL-om i podsetila da je u subotu imala sastanak i sa izvršnim direktorom MOL grupe Hernadijem Žoltom.

- Juče su bili razgovori operativnih, pravnih timova. Zatvorili smo određen broj pitanja, nastavićemo i u narednim danima. Očekujem da do kraja nedelje imamo nekih 90 odsto usaglašenih stavova. Ostaće, pretpostavljam, još nekoliko otvorenih pitanja za razgovore na višem nivou - rekla je Đedović Handanović za RTS i dodala da su istovremeno čelnici MOL grupe imali razgovore i u Sankt Peterburgu.

Ministarka je naglasila da je važno da srpska strana završi svoj deo posla da se u predviđenim rokovima, koje je dala američka administracija, stvore uslovi za preuzimanje NIS grupe.

Prema njenim rečima, Srbija želi da u tim pregovorima poboljša svoju poziciju u odnosu na onu koja je nasleđena iz 2008. godine, a koja je, kako je ocenila, mogla da bude bolje ispregovarana.

Đedović Handanović je istakla da Srbija želi da poveća vlasnički udeo u NIS-u za dodatnih pet odsto, kao i da osigura, pre svega, da NIS ostane dominantna kompanija na domaćem tržištu i da Rafinerija ima godišnji određeni kapacitet prerade ili u proseku određeni broj godina.

Naglasila je da je to važno za naš BDP i za našu zaposlenost, kao za sigurnost snabdevanja.

- Vidimo koliko je bitno u ovoj energetskoj krizi imati rafineriju u svojoj zemlji na koju možete da se oslonite da biste sprečili poremećaje snabdevanja. Ne možete se osloniti na uvoz. To su sve teme o kojima razgovaramo - rekla je ministarka.

Dodala je da se razgovara i o finansijskim obavezama na koje se NIS obavezao u prošlosti i kako MOL, kao budući potencijalni vlasnik vidi te obaveze.

- Da li tu želi nešto da menja, kako da se te potencijalne investicije zamene nekim drugim, da li iz prošlosti ili nekim trenutnim ili budućim, u smislu da interes naše zemlje zaštitimo u najvećoj mogućoj meri. I nastavićemo te razgovore koji nisu često laki, ali je bitno da obe strane imaju želju da dođu do kompromisa - naglasila je Đedović Handanović.

(Tanjug)