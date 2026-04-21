Evropa i Azija pred izazovom: Globalna nestašica goriva za avione uticaće na letnja putovanja

PORED viših cena avio karata i taksi zbog rata sa Iranom, avio-kompanije u Evropi i Aziji, od kojih mnoge zavise od uvoznog goriva za avione, suočavaju se sa potencijalnom nestašicom.

Ovo povećava verovatnoću otkazivanja letova i skraćivanja rasporeda, što dovodi do problema za letnju sezonu putovanja. Avio-kompanije i putnici verovatno neće videti nikakvo olakšanje sve do kasno u letnje mesece, ako i to.

- To će trajati najmanje do jula. I čak i to može biti optimistično u ovom trenutku - rekao je Met Smit, glavni američki analitičar u konsultantskoj firmi za energetiku.

Više cene goriva pokazale su se katastrofalnim za neke avio-kompanije, uključujući i niskotarifnog prevoznika Spirit Erlajns. Avio-kompanija je dva puta podnela zahtev za bankrot u poslednjih 18 meseci.

