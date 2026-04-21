Evropa i Azija pred izazovom: Globalna nestašica goriva za avione uticaće na letnja putovanja
PORED viših cena avio karata i taksi zbog rata sa Iranom, avio-kompanije u Evropi i Aziji, od kojih mnoge zavise od uvoznog goriva za avione, suočavaju se sa potencijalnom nestašicom.
Ovo povećava verovatnoću otkazivanja letova i skraćivanja rasporeda, što dovodi do problema za letnju sezonu putovanja. Avio-kompanije i putnici verovatno neće videti nikakvo olakšanje sve do kasno u letnje mesece, ako i to.
- To će trajati najmanje do jula. I čak i to može biti optimistično u ovom trenutku - rekao je Met Smit, glavni američki analitičar u konsultantskoj firmi za energetiku.
Više cene goriva pokazale su se katastrofalnim za neke avio-kompanije, uključujući i niskotarifnog prevoznika Spirit Erlajns. Avio-kompanija je dva puta podnela zahtev za bankrot u poslednjih 18 meseci.
Preporučujemo
Brisel u problemu kako da finansira novi rat: Tenkovi ne idu na struju (VIDEO)
20. 04. 2026. u 21:43 >> 21:52
Dramatično priznanje: Rusija dominira, Brisel upozorava na zaostatak
20. 04. 2026. u 20:54
Kad je gusto, nema sankcija: SAD opet odobrile prodaju ruske nafte
21. 04. 2026. u 08:38
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
