Kupci u dilemi: Stan na spratu ili više prostora u suterenu

NA tržištu nekretnina gde cene kvadrata neprestano rastu, kupci se sve češće suočavaju sa teškim izborom - uzeti manji stan na višem spratu ili za isti novac dobiti više prostora u suterenu.

Ova dilema posebno pogađa mlade parove koji razmišljaju o proširenju porodice, pa im je svaki dodatni kvadrat izuzetno važan.

Ipak, rasprava koja se nedavno razvila na Redit-u pokazala je da veća kvadratura u suterenu često dolazi sa nizom skrivenih nedostataka koji ne utiču samo na troškove, već i na svakodnevni kvalitet života. Jedan od najčešće pominjanih problema odnosi se na manjak prirodnog svetla.

Stanovi smešteni ispod nivoa tla često imaju veoma ograničen dotok sunčeve svetlosti što može uticati na raspoloženje i opšti osećaj boravka u prostoru.

Mnogi stanari opisuju takve stanove kao mračne i zatvorene što dugoročno može stvoriti osećaj nelagodnosti. Uz to, problem predstavlja i manjak privatnosti.

Problemi sa vlagom

Prozori su često u nivou prolaznika, pa stanari imaju osećaj da su stalno izloženi pogledima spolja. Zbog buke, prašine i raznih neprijatnosti, mnogi ih drže zatvorenim što dodatno smanjuje kvalitet boravka. Sutereni su poznati i po problemima sa vlagom.

Čak i u zgradama koje na prvi pogled deluju uredno i suvo, bez kvalitetne hidroizolacije i ventilacije može doći do kondenzacije i pojave vlage.Takvi uslovi često pogoduju i razvoju buđi što dodatno otežava održavanje nekretnine.

Uz vlagu, stanari često ističu i veći broj insekata koji lakše ulaze u prostore smeštene bliže tlu. Blizina instalacija i kanalizacionih cevi dodatno može pogoršati situaciju, pa je održavanje higijene u takvim stanovima zahtevnije nego na višim spratovima.

Prednosti života u suterenu

Ipak, život u suterenu ima i određene prednosti. Takvi stanovi zimi zadržavaju toplotu, a leti ostaju prijatno sveži, što može da smanji troškove grejanja i hlađenja.



U novijim zgradama, opremljenim kvalitetnom izolacijom, podnim grejanjem i sistemima za odvlaživanje, neki od problema mogu se znatno ublažiti.

