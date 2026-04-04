NOĆNA MORA OKO CENE NAFTE O KOJOJ NIKO NE PRIČA: Globalna kriza je veća nego što mislite

KADA su prve američke i izraelske rakete pogodile Iran pre više od mesec dana, cena nafte od 150 dolara po barelu smatrana je apokaliptičnim scenarijom.

AP Photo/George Walker IV

Međutim, cena fizičke Brent nafte već je na korak od 150 dolara, dok je cena fjučersa još nije dostigla.

Cena Brent fjučersa za najbliži mesec, koja služi kao pokazatelj za 80% svetske nafte, već nekoliko nedelja je iznad 100 dolara po barelu. Oscilirajući u skladu sa promenama u ciljevima i rokovima rata koje postavlja američki predsednik Donald Tramp, u četvrtak je zatvorena iznad 109 dolara, što je više nego u bilo kom trenutku od eskalacije sukoba u Ukrajini početkom 2022.

Da bi se razumelo koliko je kriza ozbiljna, važno je pogledati cenu tzv. „Dated Brent“. Ona se prati uglavnom u vreme poremećaja na tržištu i predstavlja stvarnu, trenutnu cenu koju kupci plaćaju za isporuke nafte iz Severnog mora. U četvrtak je dostigla 141,37 dolara, nivo koji nije viđen od početka finansijske krize 2008. godine.

Ovo ukazuje na ozbiljan nedostatak snabdevanja, jer su kupci spremni da plate ogromnu premiju kako bi odmah došli do nafte, a ne u budućnosti.

Zašto je ova razlika u ceni važna?

Mediji najčešće prikazuju cenu Brent fjučersa za naredni mesec koju trgovci kupuju za isporuku u određenom budućem roku. Ta cena odražava očekivanja, pa u ovom slučaju investitori računaju na neku vrstu deeskalacije u Persijskom zalivu.

Taj segment tržišta često koriste i špekulanti koji nikada ne nameravaju da preuzmu naftu, već zarađuju na promenama cena.

Međutim, činjenica da je stvarna cena nafte čak 32 dolara viša od fjučersa pokazuje da je fizička ponuda izuzetno ograničena. Obično je razlika manja od 2 dolara, što pokazuje da je trenutna situacija nesvakidašnja.

Žarište krize

Centar krize je Ormuški moreuz. Najuži deo širok je manje od 40 kilometara, a kroz njega prolazi skoro trećina svetske nafte koja se transportuje morem.

Međunarodni plovni put je sada praktično postao „put sa naplatom“ pod kontrolom iranske vojske. Islamska revolucionarna garda odlučuje koji brodovi mogu da prođu, a u poslednje vreme prolaz je omogućen ograničenom broju brodova iz Kine, Indije, Pakistana i Južne Afrike.

Broj dnevnih prolaza pao je sa oko 130 pre rata na jednocifren broj prošlog meseca, a ove nedelje na oko desetak.

Zašto fjučersi ne prate stvarnu cenu?

Fjučers tržište i dalje pokazuje relativan optimizam u pogledu rešenja krize. Ipak, neki analitičari smatraju da tržište potcenjuje ozbiljnost nestašice.

Istovremeno, nema naznaka da će se normalan saobraćaj kroz Ormuški moreuz uskoro obnoviti. Donald Tramp menja stavove iz dana u dan, od poziva brodovima da „imaju hrabrosti“ do najave da će SAD otvoriti prolaz ili da saveznici sami reše problem.

Dodatni znaci krize

Nafta iz Dubaija i Omana već se prodaje za više od 150 dolara, dok je američka WTI nafta premašila Brent za 3 dolara, što pokazuje da se trgovci okreću američkom tržištu.

Razlika u cenama WTI ugovora dostigla je rekordnih 16 dolara, delom zbog zatvaranja špekulativnih pozicija.

Ogromna razlika između stvarne i „papirne“ cene nafte jasan je znak velike nestašice. Cena se približava psihološkoj granici od 150 dolara, a neki analitičari već govore da bi, ako rat potraje do juna, cena fjučersa mogla dostići i 200 dolara što bi značilo da bi stvarna cena bila još veća.

(RT)